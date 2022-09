Gianella Marquina, de 22 años de edad e hija mayor de Melissa Klug, fue consultada por sus planes de ser madre a corto plazo. Como se sabe, la estudiante de Derecho tiene una relación amorosa con Gianluca Panez, con quien tiene 9 meses de relación.

La primogénita de Melissa Klug respondió sobre si seguirá los pasos de sus hermana Samahara Lobatón, quien se embarazó a los 18 años de edad, o la de su madre que tuvo a su primer bebé a los 16 años. Sin embargo; la respuesta de Gianella sorprendió a más de uno.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad” , comenzó diciendo.

Luego explicó por qué aún no tiene deseos de convertirse en mamá ya que tiene muchos proyectos en camino.

“Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina porque soy supe protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso ahí quedan todos los sentimientos jajajaja no me genera ninguna emoción ser mamá, a parte que tengo muchísimos planes y metas que aún me faltan cumplir ”, comentó la hija de Melissa Klug.

Finalmente, comentó que “tal vez en 8 o 10 años cambie de parecer respecto a los hijos”.

“Quién sabe, pero por ahora es un NO”, sentenció.

Gianella Marquina: ¿Qué estudia y en qué trabaja la hija de Melissa Klug?

Gianella Marquina estudia la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Está en noveno clico y también realiza prácticas pre profesionales en un despacho.

“Hoy en día practico en penal (especialidad) y espero quedarme en esa rama”, comentó.

“Si es espera agotador para mi estudiar, hacer prácticas teniendo horario de oficina, grabar contenido, editar, tener vida social, enamorado y pasar tiempo con tu familia”, agregó en una historia de Instagram.

