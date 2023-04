La polémica separación del futbolista marroquí Achraf Hakimi y la actriz española Hiba Abouk ha dado la vuelta al mundo y ha acaparado todos los titulares de la prensa internacional. La estrella del PSG fue acusado de violación sexual y esto provocó el fin de su matrimonio.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención, es que la exesposa de Hakimi ha pedido la mitad de los bienes y propiedades de Hakimi. No obstante, se conoció que la mujer no recibiría nada, pues el defensa del Paris Saint-Germain no posee nada a su nombre.

¿Por qué la esposa de Hakimi no recibirá nada tras su divorcio?

Y es que, la exestrella del Real Madrid puso todo a nombre de su madre, ya que del millón de euros que gana a la semana, sólo percibe 80 por ciento de éste y el resto lo administra su mamá.

Se conoció también, que cada que el marroquí desea comprar algo, acude a su progenitora, ya que es ella quien se encarga de adquirirlo con el dinero que recibe de su hijo.

¿De qué está acusado Achraf Hakimi?

A principios de marzo, se dio a conocer que la fiscalía de Nanterre, Francia, recibió la denuncia de una mujer de 23 años, quien acusó de violación a Achraf Hakimi.