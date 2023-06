Karla Tarazona no se calló nada y salió en defensa de Nicole Akari, quien acusó a Yahaira Plasencia de deberle una fuerte cantidad de dinero y no devolverle unos aretes de diamantes que hace algún tiempo le prestó.

“Conozco a Nicole desde muchos hace años y los que trabajamos en televisión sabemos quién es. Me sorprende que haya hablado, porque Nicole no es de hablar. Ya me imagino que, así como Yahaira, tendrá a varios en su lista negra que se han portado mal”, comenzó diciendo la locutora radial.

En ese sentido, la conductora de ‘Préndete’ arremetió contra la salsera y señaló que siempre está inmiscuida en problemas de dinero o que la dejan ‘muy mal parada’.

“Siempre tiene problemas con deudas, siempre es así o es ella o su entorno, porque no devuelve o no promocionó bien las cosas. Una tiene que ser responsable. Que no haga a la gente lo que no le gustaría que le hagan. Eso da mucho que hablar de ella. Si a ella la cabecean con un contrato, estoy segura de que denunciaría porque es su trabajo”, expresó para Trome.

