Fuertes declaraciones. Nicole Akari no se calló nada y se refirió a las disculpas que le pidió Yahaira Plasencia por no haberle devuelto los aretes que en su momento le prestó y también la deuda que tendría con ella por los distintos ‘outfits’ que le preparó para eventos. Y es que la experta en modas minimizó las declaraciones de la salsera y hasta le dio algunos tips para “ya no estresarse tanto”.

“Yo creo que está un poquito confundida por su estrés y debería practicar yoga porque eso relaja y te refresca la memoria. Sus disculpas, claro que las acepto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también estilista comentó que espera que la popular ‘Reina del totó' cumpla con su palabra. “Ella sabe muy bien que todo está anotado en mi cuaderno, así que espero revise su WhatsApp, lea y escuche los mensajes que me dejó sobre este tema para que honre su compromiso, su deuda”, agregó para Trome.

Por otra parte, Nicole señaló que no pretende sentarse a conversar personalmente con Yahaira para limar asperezas, pues su relación de amistad quedó completamente en el pasado. “No le veo la razón para sentarme a tomar un café y conversar con ella, porque he sido bastante clara y sabe de lo que estoy hablando, así que para qué hacer eso”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR