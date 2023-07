Fuertes declaraciones. Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al comentar la tensa relación que existe entre Luciana Fuster y Rosángela Espinoza. Y es que la conductora de televisión comentó que la candidata al Miss Perú nunca “pasó” a la ‘Chica Selfie’ porque en algún momento coqueteo con su ahora pareja, Patricio Parodi.

“ Cuando Pato estuvo soltero, ¿Quién estaba metida en su casa haciendo TikToks? Pues Rosángela... Mientras él estaba soltero y cuando había terminado con Flavia Laos, pues la Rosángela entraba al cuarto y decían que eran patazas”, comezó diciendo la presentadora.

“Al final parece que no pasó nada ahí, por lo menos nada oficial, pero eso le habría molestado a Luciana cuando ellos comenzaron una relación, porque eso fue antes, y pues sencillamente no le caía la ‘Rous’”, agregó.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ manifestó que Rosángela sí sería consciente de que Luciana le tiene rechazo estrictamente por su acercamiento a ‘Pato’. “Ellos casi todos los días hacían tiktoks juntos. Yo creo que Rosángela se hace la sueca al decir que no sabe por qué Luciana la mastica, pero no la traga”, expresó.

¿ Por qué Luciana Fuster prohibió que Patricio se acerque a Rosángela?

Rosángela Espinoza encendió la pradera en la reciente edición de ‘Esto Es Guerra’. Ella acusó a Luciana Fuster de evitar que Patricio Parodi la salude cuando se cruzaron en el canal, lo que provocó la molestia de la pareja.

“Tuvo una actitud muy rara con su pareja Patricio Parodi, lo esquivó para que no me saludara. No entiendo por qué hizo eso”, dijo la popular ‘chica selfie’. Por su parte, Patricio Parodi se defendió diciendo que no recuerda haberla visto: “Te juro, Rosángela, que no te vi. Si te hubiera visto, ¿por qué no te saludaría?”.

