La noche de este 4 de julio de 2023, la conductora Magaly Medina se refirió a Rosángela Espinoza, quien regresó por enésima vez a ‘Esto es guerra’, pese a que juró que no volvería y que se iba a dedicar a su carrera de Marketing y sus redes sociales.

La ‘Urraca’ se burló del regreso de ‘Rous’ al reality de Pachacamac, pues fracasó en su intento de ‘atrapar’ un marido millonario y de convertirse en una famosa streamer.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre regreso de Rosángela Espinoza a ‘EEG’?

“Rosángela que juró que no volvería, no por las puras, ella que quiso ir y conseguir ‘Sugar Daddy’ en Qatar, no lo consiguió, luego se dedicó al streaming y tampoco la hizo, terminó la universidad y parece que ha colgado su título en algún rincón de su casa y lo tiene ahí de adorno porque volvió a ‘Esto es guerra’. Aunque dijo que no volvería”, criticó durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“Pero claro, es más fácil armar vasitos que trabajar en algún lado que chambearla duro, es más fácil armar vasitos y armar líos . No le ha ido bien, su última opción era y volver a ‘Esto es guerra’ que sin mucho trabajo tienen una plata asegurada a fin de mes y a veces eso es lo más fácil y luego por supuesto que ahí tienen otra opciones”, agregó.