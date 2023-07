Rosángela Espinoza mostró su disgusto cuando le mencionaron el nombre de Yahaira Plasencia en la reciente edición de ‘Mande Quién Mande’, este martes 4 de julio. Todo comenzó cuando le preguntaron a qué artista lanzaría al mar desde un avión.

La integrante de ‘Esto Es Guerra’ se negó a ‘salvar’ a la salsera peruana, argumentando que no le gusta su forma de vestir.

“Primero necesito saber cómo va a ir vestida porque, lamentablemente, no me gustan sus looks. A ella le gusta llamar la atención (no podría prestarle un vestido) Creo que no está bien asesorada” , comentó.

Cuando María Pía Copello le preguntó si alguna vez intentaría un acercamiento con la ‘reina del totó'.

“Dime con quien andas y te diré quién eres (...) Lo que no nace no crece”, sentenció.

Yahaira Plasencia: la vez que se peleó con Rosángela Espinoza

En una de las ediciones del programa de América TV en 2017, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentaron en un juego de ‘Esto Es Guerra’r, donde la que pedía debía lanzar un tortazo a la otra.

Rosángela Espinoza se molestó con Yahaira, al parecer, por la fuerza que ejerció al tirarle un tortazo en la cara. De inmediato, la influencer quiso lanzarse contra la cantante, aunque esta alzó la pierna con la idea patear a su compañera.

