Natalia Salas , de 35 años de edad, estaba a la espera de su última quimioterapia, pero tuvo que postergarla y enfrentar una mala noticia. A través de un video en su cuenta de TikTok, la actriz contó que fue hospitalizada de emergencia por un mal en su corazón.

Natalia Salas reveló los síntomas que le aquejaban en los últimos días, por lo que decidió ir al médico.

“ Resulta que la semana pasada me empezó un dolor en el pecho, sentía una opresión, como que apretaba sobre todo cuando me echaba y cuando dejaba de estar erguida. Si quería respirar profundo, me daba un jalón. Evidentemente yo tenía que ir a chequearme, dije voy a esperar a ir al oncólogo”, comenzó diciendo en el video.

Según relató, el oncólogo la tranquilizó indicándole que era “normal” dichos síntomas, tomando en cuenta que ella tenía un tratamiento hormonal (menopausia adelantada).

“Me dijo que era normal que me dé este tipo este tipo de sensaciones en el pecho, porque muchas personas (con este tratamiento) eran propensas a la ansiedad y depresión”, contó Salas.

Indicó que médico la derivó a un neurólogo y al psiquiatra para que traten su ansiedad. Sin embargo, ella decidió ir también al endocrinólogo y también al cardiólogo.

Qué le paso a Natalia Salas

“Al cardiólogo fui hoy ¿y qué creen? me dijo ‘tú de acá no te vas, que te hagan un radiografía porque cuando te echas tu saturación baja’”, comentó.

Conto que le hicieron una tomografía con contraste y descubrieron que tiene pericarditis, una inflamación e irritación de la membrana que rodea al corazón.

“Nada para alarmarse. Me quedo para estar monitoreada y desinflamar mi pericardio. Un efecto adverso de las quimios. Con paciencia y buen humor a esperar la reprogramación de mi ultima quimio”, agregó.

