Janet Barboza está en medio de la polémica por las fuertes revelaciones de Martha Chuquipiondo, más conocida como la Mujer Boa; y Fanny Alache, más conocida como la “Licuadora Humana”.

¿Qué dijeron las exvedettes sobre la conductora de ‘América HOY’? Ellas aseguran que la presentadora de televisión se ‘metió' con el productor musical Nilver Huarac cuando era su padrastro, es decir, en la época en que este tenía una relación con su madre, Raquel Avellaneda.

“Qué sentirá tu mamá o qué habrá sentido... encima la hiciste abuela. ¿Por qué no preguntan si saldrías con tu expadrastro y luego haces abuela a tu propia madre, nada más y nada menos que con tu padrastro”, fue el misil que envió Chuquipiondo.

¿Por qué la ‘mujer boa’ y Janet Barboza se pelearon?

Esta riña entre Martha Chuquipiondo, la ‘Mujer Boa’, y Janet Barboza, habría comenzado en el 2019. En esa época, Martha Chuquipiondo le exigió a la madre de Janet, Raquel Avellaneda, que le pague los 500 dólares que le debía desde hace 10 años.

“Nosotros acostumbramos a ir a Flamingos, que es un casino que queda en la Molina y un día se le acabó la plata (...) Yo saqué los 500 dólares y le di en sus manos, entonces me gustaría cobrar a la madre por intermedio de su hija. En este momento yo estoy pasando por una situación económica delicada”, dijo en aquel entonces la Mujer Boa, según relató el diario La Karibeña.

“Primero me acerqué a Raquel a cobrarle y me dijo que iba hablar con Janet, después pasó otro tiempo y me encontré con Janet y me dijo que iba hablar con su mamá. Pero ahora necesito con suma urgencia ese dinero y espero que Janet le haga recordar a que me debe”, acotó aquella vez.

¿Por qué Janet Barboza demandará a la “Mujer boa?

Janet Barboza le envió varios mensajes a la ‘Mujer Boa’ tras las afirmaciones que hizo Chuquipiondo y le pidió que se rectifique.

“Acabo de leer tus difamaciones y es muy lamentable que te expreses así de mí y de mi madre. El día lunes tomaré acciones legales, has cruzado la línea de buscar prensa con algo muy delicado. Espero que uses los mismos medios donde me has difamado para disculparte. De lo contrario iré hasta las últimas consecuencias”, se lee en el mensaje vía Messenger.

