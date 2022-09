La cantante colombiana Shakira apareció en la portada de la revista estadounidense Elle este 21 de septiembre de 2022. En la entrevista, la artista admitió que la separación con Gerard Piqué ha afectado a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Según Shakira, intentó pasar por esta situación en silencio: “Oh, es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo”.

Sin embargo, Shakira resaltó que la separación ha sido difícil para sus hijos, ya que su familia ha acaparado la atención de la prensa: “Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”.

Además, Shakira contó que sus hijos han leído noticias en internet y han escuchado rumores sobre sus padres en el colegio, pese a que ella intentó ocultarles todo lo que estaba pasando.

“Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes? Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres”, dijo Shakira.

TE PUEDE INTERESAR