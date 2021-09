Luego de haber trascendido de que “De vuelta al barrio” llegaría a su fin este 2021, muchos seguidores de la exitosa serie, que se emite desde mayo de 2017, no pueden creer que ya no verían más a sus personajes del barrio San José. Aunque aún no está confirmada la noticia, se mencionó que a los actores les habrían informado tal decisión con el fin de que tomen sus previsiones a nivel laboral.

Como se recuerda, este programa televisivo, que se encuentra actualmente en su cuarta entrega, tuvo que retrasar su estreno el año pasado debido a la pandemia, por lo que se estrenó a fines de septiembre de 2020. A raíz del peligro por los contagios del coronavirus, dejó de estar ambientada en los setenta para dar paso a los tiempos actuales.

A raíz de la gran acogida que tiene y aún no sabemos qué pasará finalmente con ella, te contamos qué otras series peruanas exitosas llegaron a su fin y en qué temporada. Así que presta mucha atención.

“AL FONDO HAY SITIO”

Lucho y Charito fueron algunos de los personajes que se ganaron el cariño del público (Foto: América TV)

AFHS es una serie que fue producida por Efraín Aguilar para América Televisión, la cual se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016. La trama cuenta la rivalidad entre dos familias de clases sociales, económicas y culturales totalmente opuestas, y el papel que desempeñan ambas en la sociedad limeña.

“Al fondo hay sitio” tuvo en total ocho temporadas, pero llegó a su fin pese a que tenía altos niveles de sintonía. ¿Por qué? A mediados de 2016, debido a problemas logísticos y la mudanza de los estudios de América TV al distrito de Pachacamac, el productor tomó tal decisión porque consideraba que el costo de mudanza del set de grabación a la nueva sede era demasiado caro.

“MIL OFICIOS”

Mil Oficios es una teleserie peruana que fue producida y dirigida por Efraín Aguilar para Panamericana Televisión. (Foto: Panamericana TV / Panini)

“Mil oficios” ha sido uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión peruana. Fue producido por Efraín Aguilar entre los años 2001 y 2004 por Panamericana Televisión y durante bastante tiempo fue la serie más vista del horario estelar a partir de las ocurrencias tejidas día a día en el barrio de San Efraín.

La serie tuvo cuatro temporadas y en la cuarta entrega, la dirección quedó al mando de Adolfo Chuiman, quien decidió continuar creando nuevos personajes, pero estos tenían la difícil tarea de competir con varios de sus excompañeros y Efraín Aguilar en la serie “Así es la Vida”. Sin embargo, no logró el éxito que había tenido y decidieron contar con el productor Guillermo Guille para salvarla y cambiaron de horario, al notar que recuperaron un poco el rating decidieron retornar a su horario habitual terminando por sepultarla. Al final fue cancelada por los directivos del canal.

“ASÍ ES LA VIDA”

"Así es la vida" es una serie que se emitió durante cinco temporadas (Foto: América TV)

“Así es la vida” fue otra serie de televisión producida por Efraín Aguilar que se emitió del 22 de marzo de 2004 y finalizó el 14 de noviembre de 2008. Fue protagonizada por Gustavo Bueno, César Ritter, Vanessa Jerí, Olga Zumarán, Connie Chaparro, Adolfo Chuiman, Mariella Trejos, entre otros.

Contó con cinco temporadas. La quinta entrega acabó con la muerte de Ricardo Mendoza en la cárcel y con Lorenzo y Wendy casados y convertidos en padres de sus mellizos.