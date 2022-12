Este 17 de diciembre de 2022, durante el programa navideño de Gisela Valcárcel, Yahaira Plasencia rompió en llanto cuando interpretaba un tema dedicado a Dios. Esto ocurrió luego que la ‘reina del totó' recordó las carencias que vivió cuando era una niña.

“Cuando uno pasa carencias de verdad, desde que no hay qué comer, un pan, lo que sea, y tu mamá trabajando, tu papá trabajando, creo que es maravilloso, he crecido un montón, estoy muy agradecida con la vida por los padres que me ha dado, por cómo me han criado, me siento una mujer muy bendecida. Papá, mamá, los amo, gracias por todo el trabajo que han hecho por mí, estoy feliz, gracias”, dijo Yahaira Plasencia.

Por su parte, Gisela Valcárcel aseguró que no cambiaría sus días en la pobreza, pues aprendió muchas cosas. En ese sentido, dedicó palabras de admiración a la salsera por haber trabajado desde tan joven para ayudar a su familia:

“Yo no cambiaría para nada, Yahaira, el haber sido pobre porque creo que uno no solo le da valor a las cosas, sino que nunca más le hacen el cuento a uno. Pobreza es dignidad, también en la pobreza hay dignidad, como debe haber dignidad en la muerte, como debe haber dignidad en la vida, y ver que una chica se disfrazaba de Angelina Ballerina para dignamente ganar algo y llevárselo a su mamá, es alentador”, dijo la ‘señito’.

“Cada tropiezo, cada lección de vida que he tenido en todo este tiempo, no me arrepiento absolutamente de nada, creo que han hecho una Yahaira fuerte, una mujer empoderada. Las críticas y los buenos consejos, siempre los tomo de quien vienen. Yo soy una mujer bendecida y siempre lo sigo, mi madre y yo conocemos la palabra desde los 8 años y estoy feliz de siempre alabar a Dios, agradecerle por cada cosa que me da, pedirle perdón por los errores que cometo, por si lastimo”, comentó Yahaira Plasencia.

Así pues, la cantante interpretó el tema ‘Gracias mi Dios’. En medio del show, Yahaira Plasencia rompió en llanto y tuvo que esperar unos segundos para volver a cantar.

