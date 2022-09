El modelo peruano Nicola Porcella hizo impactantes revelaciones sobre su vida personal durante el reality “Reto 4 Elementos”, que se está transmitiendo en Estados Unidos y México.

Durante el programa, que se grabó en Colombia, Nicola Porcella contó que su madre, Fiorella Solimano, perdió la tenencia de sus dos hijos cuando él tenía tan solo 8 años: “Yo tenía 9, 8 años, mi hermano tenía 3 años menos, producto de la inmadurez, de las peleas, de todo lo que habíamos pasado, mi papá le quita los hijos a mi mamá”.

“Entonces nos llevan a un juzgado a mí y a mi hermano a declarar con quién queríamos vivir, pero éramos muy chicos y ya íbamos con una premisa, entonces tuvimos que decir que nos quedábamos con mi papá. Yo desde esa época no viví con mi mamá, muchos familiares me dijeron que ‘tu mamá no era buena’, pero de ahí, con el tiempo, me fui abriendo un poquito más, yo soy una persona súper dura, como me han visto”, contó Nicola Porcella.

Pese a la situación que les tocó vivir, la madre de Nicola Porcella nunca lo abandonó e incluso trabajó como ayudante del hogar en Estados Unidos: “La gente cree que yo siempre tuve mucho, pero la verdad nunca tuve casi nada, es más, mi mamá cuando se entera lo de mi hijo, yo no tenía cómo pagar, ella se va a trabajar de empleada a Estados Unidos y se fue por mi hijo, se fue para ayudarme a pagar todo lo de él”.

Según Nicola Porcella, nunca había contado estos pasajes de su vida porque no quería quedar como víctima: “Son cosas que nunca había contado porque nunca me gustó que me vean vulnerable (...) esta convivencia te hace distinto, o sea, me está haciendo una persona mucho más sensible, que yo no lo era”.

“Me da como que vergüenza demostrar ese lado mío, siempre he querido ser el que aguante las balas”, comentó.

Fuente: @reto4mx

