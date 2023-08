Fuerte y claro. Samahara Lobatón se encuentra en el ojo público luego de difundir los distintos audios y mensajes ofensivos que recibió por parte de su expareja, Youna, de quien decidió separarse hace algunas semanas atrás.

Frente a ello, y al escuchar cómo el joven barbero se burlaba de la infancia de Samahara; Abel Lobatón no se quedó callado y le recordó a su exyerno que su hija no es huérfana y cuenta con el respaldo de ambos padres.

“Se ha excedido un poco al hablar, si ya te separaste, lo único que tienes que hablar es por la niña. A la persona se la conoce en el divorcio, cuando estás mal, ahí sabes quién es quien”, comenzó diciendo el expelotero.

Asimismo, Abel Lobatón señaló que dichas faltas de respeto de Youna hacia Samahara, solo eran el reflejo de su verdadera cara como hombre.

“Él solo está que se pinta, de mí no sabe nada y si sabe algo. ‘Llámame y arreglamos el problema’. Yo tomo las cosas como de quien viene. Definitivamente, él no suma, no resta, no multiplica y es un cero a la izquierda”, expresó bastante molesto.

