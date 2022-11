Andrea San Martín no fue ajena a las recientes imágenes virales de su expareja Sebastián Lizarzaburu bailando sin polo y riendo junto a varias guapas jovencitas. Pese a las candentes imágenes, el ‘Hombre Roca’ afirmó que se trató de un show que hizo en una empresa de ‘carwash’ (lavado de autos).

La influencer fue invitada al programa “D’ Mañana” donde le preguntaron si se puso celosa al ver al padre de su hija ‘sobándose’ con chicas en bikini.

“Qué bien que esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien” , fue la contundente respuesta de la exchica reality.

“¿No hubiera podido hacer este trabajo estando contigo?”, le preguntó la conductora del programa Adriana Zubiate.

La popular ‘Ojiverde’ admitió que Sebastián Lizarzaburu no hubiera hecho ese trabajo estando en una relación con ella.

“Yo creo que, por respeto, él ni siquiera me hubiese preguntado (..) yo no tengo que decirte qué me molesta y qué no me molesta, los límites de una pareja siempre se han respetado en el tiempo en que él y yo hemos estado juntos, no tengo ninguna queja al respecto, ¡y soltera y separada menos quejas voy a tener!”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO