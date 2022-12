Anthony Aranda decidió romper su silencio y se pronunció sobre su regreso a la pista de “El Gran Show” luego de más de un año, como refuerzo de su ahora pareja Melissa Paredes. Y es que recordemos que el bailarín fue separado del elenco del reality de baile cuando fue ampayado con la modelo, quien aún se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

“Emocionado de estar acá, apoyándola siempre y que mejor en una gran final y compartiendo con ella lo que nos encanta, que es el baile. Feliz de volver a reencontrarme con todos”, comenzó diciendo para las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue cuando el popular ‘Gatito Activador’ confesó que la producción de Gisela Valcárcel se habría contactado con él hace algún tiempo para que forme parte de “El Gran Show”.

“La verdad me propusieron venir antes con Meli, pero ella me dijo que le gustaría verme con ella en la final, y yo dije ok, entonces a sacarse la mugre para no perderla. Ambos nos acompañamos, esto es un trabajo de a dos, tenemos el apoyo mutuo y lo respetamos demasiado”, agregó Aranda.

Anthony Aranda volvió a hacer dupla con Melissa Paredes

TE PUEDE INTERESAR