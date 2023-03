Este último sábado se supo que John Kelvin seguirá recluido en el penal de Lurigancho por decisión del Poder Judicial, pues la Sala Penal de Apelaciones declaró infundada la apelación por parte de su abogado para revocar la prisión preventiva en su contra por violencia psicológica a Dalia Durán.

En ese sentido, la modelo cubana se mostró bastante conforme con que su aún esposo y padre de sus hijos, siga en prisión.

“Me parece lo más justo que siga en prisión. Yo a ese señor no le voy a perdonar todo el daño que nos ha causado, solo Dios podrá perdonarlo”, comenzó diciendo.

“Todavía siento dolor porque es volver a revivir lo mismo, pero no por él (...) Pero lo que sí puedo decir es que estoy fuerte. Aquí ya no hay manipulación ni llanto que me importe, solo mis hijos”, agregó Dalia fuerte y claro.

Según lo que se supo, Jonathan Sarmiento Llanto pasaría nueve meses encarcelado y su salida se daría el 6 de noviembre de 2023.

Recordemos que, el cumbiambero no estuvo más de 4 meses en libertad, ya que purgó una condena de 1 año por violencia física y psicológica contra Dalia Durán y fue absuelto del delito de violación sexual.

