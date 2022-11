Lucecita Cevallos , la actriz colombiana de 45 años, sorprendió a todos en la última gala de ‘El Gran Show’ con su apasionado beso al Dr. Capillo. La actriz llegó al reality de Gisela Valcárcel para reforzar al dentista.

Ellos bailaron la canción ‘Torero’ de Chayanne EN VIVO y, al final de la coreografía, dejaron en shock a todos con su beso.

Actualmente, Lucecita Ceballos interpreta a Dalila, la madre de Kimberly, y ha llamado la atención de Joel Gonzáles en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”.

¿Cómo reaccionó el esposo de Lucecita?

Como se sabe, la colombiana está casada con el empresario Rony Ríos, con quien tiene 27 años de relación y 26 de matrimonio. Tienen dos hijos en común y una nieta.

La actriz contó que dijo su esposo tras el beso con el Dr. Capillo:

“Todos se han preocupado, menos mi esposo. Todos han sufrido, pero él no. Él está tranquilo, nosotros nos tenemos una confianza envidiable. Tenemos 26 años juntos, un tiempo como ese no se logra asi no más, tenemos mucha madurez” ; reveló a ‘América HOY’.

Indicó que solo había planeado un beso con el médico:

“Nosotros marcamos en la coreografía un ‘piquito’, sí. Lo que más se prestó para el comentario de que fue apasionado, fue el abrazo que nos dimos. Más apasionado fue el abrazo que el contacto del beso”, contó.

