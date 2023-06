Eva Ayllón decidió romper su silencio una vez más y referirse a la relación que la une hacia Natalia Málaga hace algunos años atrás. Y es que la cantante criolla resaltó lo tranquila que se siente ahora que la exvoleibolista la ayuda a llevar su carrera musical.

“Me evita renegar. Yo entro y ella ya sabe qué es lo que tiene que haber. Sabe qué es lo que necesito, ya yo me siento tranquila. A veces me pongo un poco nerviosa porque la gente con la que tiene que conversar es un poquito intransigente”, comenzó diciendo.

Asimismo, la artista peruana resaltó que uno de los detalles que más destaca de la labor de Natalia, es su impetu por cuidar su estado de salud, para así seguir brindando un buen show a sus fanáticos.

“La señora dice que no, y me voy con ella, igual en los contratos para los shows, ella entra, dice qué le falta al escenario (...) Estos últimos años Natalia fue la que impuso que si tengo show en la sierra, tengo que viajar un día antes, que es lo que me sirve para conversar el aire y trabajar en la sierra, con mi pastillita más”, expresó.

