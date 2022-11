El 12 de noviembre de 2022, Gisela Valcárcel anunció que su producción decidió echar a Gabriela Herrera de El gran show porque dio declaraciones a otro canal. De inmediato, muchos se preguntaron qué dijo la bailarina para merecer la sanción más drástica.

En efecto, Gabriela Herrera declaró al programa Amor y fuego de Willax Televisión, donde aparentemente lanzó un dardo contra Gisela Valcárcel, pues aseguró que no le gusta fingir que es ‘buenita’ y ser otra persona detrás de cámaras:

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento. Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, dijo Gabriela Herrera.

En esas declaraciones, Gabriela Herrera también restó importancia a los ataques de sus compañeros de El gran show: “No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”.

Fuente: Willax Televisión

