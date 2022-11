La cantante Giuliana Rengifo se pronunció este sábado en “El Gran Show” sobre el nuevo escándalo en el que se ha visto involucrada y aseguró que su conciencia está “tranquila”.

Durante la gala del programa y ante la pregunta de la conductora, Gisela Valcárcel, la intérprete de cumbia restó importancia a las críticas de la gente y dijo que no escucha ni oye nada.

“Yo me cierro en mi cúpula así y no escucho, no oigo nada. Es verdad (no me gustan las fiestas). Soy muy casera, muy mamá gallina. De verdad estoy tranquila, mi conciencia está tranquila, no entiendo por qué la gente es tan así”, expresó.

Como se recuerda, Giuliana Rengifo fue acusada por la cantante Arantxa Mori de ser la culpable de la ruptura con Eduardo Rimachi, un abogado con quien se encontraba en una relación de 6 años.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, la integrante del grupo Vanessa y las tremendas de la cumbia tuvo duros calificativos contra Rengifo y la acuso de ser una “mala mujer” que destruyó su relación.

¿Cómo reaccionó Giuliana Rengifo? Tras las acusaciones de Arantxa Mori, la participante de “El Gran Show” optó por desactivar los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, evitando así que algunos usuarios puedan criticarla en sus redes.

Asimismo, Arantxa Mori reveló que en una oportunidad encontró ropa interior de una mujer en el cuarto de su pareja y en el cual la cumbiambera grabó varios tiktoks.

“Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, precisó.

