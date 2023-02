Luego del reto de actuación en el que se besaron apasionadamente, Gino Assereto y la nueva ‘guerrera’ Nadia Collantes descartaron tener algo más que una amistad. Sin embargo, este miércoles “Esto es guerra” transmitiría imágenes comprometedoras de la supuesta nueva pareja del reality.

En diálogo con América Espectáculos, Gino Assereto aseguró que solo son amigos: “No, o sea, tampoco hay que meterle leña al fuego, la gente cree que porque uno hace un reto de actuación ya tiene que haber algo. No, Nadia y yo somos patas, uf, somos patas, o sea, desde que entró al casting conversamos, nos matamos de risa, es súper chévere”.

Sin embargo, pidió que no se sorprendan si lo ven con Nadia Collantes fuera del programa: “O sea, si por ahí igual, como te repito, si por ahí, no sé, algún día coincidimos en algún lugar, o sea, no se sorprendan porque es bien chévere, o sea, es una flaca bien ‘bacana’”.

“Bueno, es parte de ¿no? O sea, estamos acá para cumplir retos, para competir, para pasarla bonito, entonces bien, tranquila”, respondió la nueva ‘guerrera’, quien también admitió que ensayaron el beso varias veces: “Es verdad, es verdad, hubo bastante ensayo previo porque tenía que salirnos a la perfección en el momento de hacer la escena en vivo, entonces tuvimos que practicarlo. Incluso vino Jazmín, estuvo acá en la tarde viendo nuestras escenas antes del vivo, entonces todo salió perfecto, creo yo”.

La modelo también negó tener un romance con Gino Assereto: “No, para nada, o sea, yo a Gino lo conozco desde el casting, él es de Chiclayo, yo también soy de Chiclayo, entonces siempre ha estado apoyándonos, aconsejándonos, tratando de buscar que nos vaya bien en las competencias”.

No obstante, Nadia Collantes no descartó que pueda pasar algo más adelante: “Por ese lado simplemente por ahora somos amigos, no sé qué vaya a pasar más adelante, ahorita estamos trabajando juntos, compartimos el trabajo juntos, entonces yo no sé qué vaya a pasar más adelante”.

“Somos patas nomás, ya la gente por ahí tienen su verdad y dicen que estoy saliendo con ella, pero no, somos patas”, comentó Gino Assereto, quien aseguró que no está buscando una relación seria y dijo no entender las afirmaciones de su expareja Jazmín Pinedo.

“Es que eso no entendí, yo también le dije ‘no entiendo lo que me estás diciendo’, yo le he dicho un montón de veces que ahorita, la verdad, algo serio con alguien yo no quiero, pero eso no quita de que tenga amigas ¿no? O sea, tengo amigas (...) Tengo amigas y es normal, no pasa nada”.

Fuente: América Televisión

