Giuliana Rengifo arremetió contra Leysi Suárez luego que esta última declaró que no merecía ir a sentencia en El gran show, pues el baile de la cantante en la anterior gala fue “fatal”.

En diálogo con el programa América Hoy, Leysi Suárez contó que se encuentra frustrada por los puntajes que el jurado le da pese a su esfuerzo: “Definitivamente es algo que me molesta, me pone triste porque siento que el trabajo que estamos haciendo con mi pareja no está dando resultados”.

“La semana pasada fui a sentencia sin deber haber ido porque sé que Giuliana era quien tuvo que ir. Esta vez me pusieron 8 cuando realmente Facundo, su baile, no fue bueno”, comentó Leysi Suárez.

Por su parte, Giuliana Rengifo solo alimentó más el conflicto al señalar que Leysi Suárez tuvo suerte luego del despido de Gabriela Herrera de El gran show:

“Tuvo suerte que Gabriela no la haya eliminado y ahora pues está en sentencia conmigo nuevamente, vamos a ver ahora qué nos propone”, dijo Giuliana Rengifo.

Sin embargo, Leysi Suárez insistió con su versión y se mostró muy afectada: “La semana pasada no debí ir a sentencia yo porque el baile de Giuliana fue fatal, o sea, la gente se da cuenta en sus televisores ¿me entiendes? No sé”.

Fuente: América Televisión

