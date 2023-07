Fuertes declaraciones. Ismael La Rosa decidió romper su silencio y sorprendió a propios y extraños al revelar que vivió duros momentos junto a su esposa Virna Flores, pese a ser considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula local.

“Tuvimos momentos de separación sí, momentos en los que nos decíamos que hasta acá quedábamos, pero de ahí hemos tomado un respiro”, comenzó diciendo para el canal de Youtube de Christopher Gianotti.

En ese sentido, el actor peruano señaló que no existe una pareja perfecta, ya que siempre hay altos y bajos dentro de una relación.“ Hemos tenido altos, bajos y subterráneos como toda relación. Quien diga que existe una pareja perfecta es porque no sabe que la perfección no existe”, agregó.

Por otra parte, pese a que se separaron por momentos, Ismael La Rosa confirmó que llevar terapia de pareja con Virna Flores ayudó mucho a mejorar su relación.

“Aprendimos a cómo comunicarnos de manera acertiva (...) Siempre tiene que haber voluntad (de solucionar las cosas) y ganas de chambear por el matrimonio”, sentenció.

