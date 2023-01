Jazmín Pinedo reapareció en ‘Más Espectáculos’ de América TV y se pronunció este martes 10 de enero de 2023 sobre su relación con el uruguayo Pedro Araujo, con quien estuvo de vacaciones en México y luego en Puerto Maldonado (Perú).

La popular ‘Chinita’ reveló que conoció al guapo joven en la boda de su hermana Xiomara Pinedo, en octubre. Y aunque todos pensaban que la relación era seria, Jazmín Pinedo comentó que aún no han ‘oficializado’.

“No tengo novio porque novio es cuando estás comprometida y te dan un anillo de compromiso. Enamorado es cuando estás saliendo con alguien para apuntar a tener una relación. Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada” , comenzó diciendo.

Por qué Jazmín no oficializa a su galán uruguayo

La expareja de Gino Assereto contó que está pasando “un momento super bonito” y que se siente feliz. Aclaró que prefiere seguir conociendo a su nuevo galán antes de dar el siguiente paso.

“No pensé conocer a alguien que me mueva la alfombra. Me estoy dando la oportunidad de conocer a una persona luego de casi 4 años. Estamos en el proceso de conocernos. Soy una persona que le gusta tomarse su tiempo y hacer las cosas a la segura y no porque si. Hoy no tengo enamorado pero estoy en el proceso de conocer a alguien para que quien saben, en algún momento así sea”, detalló.

