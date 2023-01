Melissa Paredes no pudo evitar conmoverse por el fallecimiento de un bebé recién nacido en medio de las violentas protestas en Juliaca , Puno, por manifestantes que exigen la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte.

La actriz se quebró cuando tuvo que comentar el caso de una madre que no pudo llegar a tiempo al hospital para que su bebé sea atendido. La familia se trasladaba en una ambulancia, pero los protestantes impidieron el paso.

“Podemos hacer un llamado a esos manifestantes a que se pongan una mano en el corazón: si ven que necesita auxilio un bebé recién nacido, que está siendo trasladado al hospital, hay que ponerse una mano en el corazón, dejar que pase esta ambulancia”, comentó.

Luego, con la voz entrecortada, hizo un llamado a la paz. Según el Gobierno, son 18 los fallecidos por las marchas en el sur del Perú.

“No me quiero ni imaginar el dolor de esta madre, de esta familia, de haber perdido a su bebé con tan solo 24 horas de nacido. No me quiero imaginar, toda muestra solidaridad, y también llamar a todos a la paz, porque esto se está saliendo de las manos y es demasiado”.

Melissa Paredes en Panamericana TV

