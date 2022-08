Julio ‘Coyote’ Rivera rompió su silencio el último fin de semana y habló de todo. En una entrevista exclusiva a Teledeportes, el exintegrante de la Selección Peruana fue consultado sobre por qué Paolo Guerrero terminó su romance con Alondra García Miró.

El popular ‘Coyote’ aclaró que la modelo siempre será parte de su familia y se desvivió en elogios para la expareja del ‘Depredador’.

“Alondra es una chica muy buena, inteligente, talentosa y aparte que es hermosa y cualquier hombre quisiera estar con ella”, comentó con voz picarona.

Al escucharlo, el entrevistador le pidió al exfutbolista que le “jale las orejas” a Paolo por haber dejado a la ‘Ojiverde’.

“Ya es su tema de ellos y yo no me meto. [¿Por qué terminaron?] Pregúntaselo a Paolo y a Alondra, yo no soy el indicado. Soy su hermano pero no sé nada”, sentenció.

Paolo Guerrero y Alondra quedaron como amigos y “se llevan muy bien”, según la cuñada

Lorena Cárdenas, aún esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, confirmó hace unos días que Paolo Guerrero terminó el noviazgo con Alondra García Miró, en declaraciones a ‘Magaly Tv La Firme’.

“SÍ, ellos también han quedado en buen término, se quedó como una amistad y ellos se llevan muy bien hasta el día de hoy”, comentó la ‘amiga íntima’ de la ‘Ojiverde’.

“Ella (Alondra) esta disfrutando de su viaje y está tranquila, pasándolo lindo como lo que tiene que pasar”, agregó.

