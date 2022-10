Alejandra Sánchez, la coreógrafa que fue ninguneada EN VIVO por Janet Barboza, decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram por el bochornoso momento que protagonizó este lunes 17 de octubre en ‘América HOY’.

La bailarina profesional recibió muchas muestras de apoyo tras ser ofendida por la popular ‘Rulitos’, quien la llamó con otro nombre porque “no es conocida”.

“A mi me da igual, yo no necesito meterme con nadie para ser famosa, y desgraciadamente en este país los famosos son los escandalosos. Y mientras yo no tenga un escándalo voy a seguir viviendo en el anonimato como artista profesional que soy” , fue su contiéndete mensaje en una historia de Instagram.

Asimismo, lanzó una fuerte indirecta a las conductoras del magazine y la productora de Gisela Valcárcel:

“Ustedes no se jalen los pelos, es parte del show, es parte del show.... seguramente para ellos no sé, ustedes saben quien soy, me siguen, me quieren, y eso es lo que me respalda en mi carrera”.

La bailarina aprovechó para promocionar su espectáculo ‘Bared Show’, a realizarse este 18 de octubre en la noche de Barranco.

