Un nuevo enfrentamiento se estaría cocinando en ‘El Gran Show’. Resulta que Leysi Suárez está super indignada con su principal competencia, Melissa Paredes , luego que ella afirmara que la bailarina “pasa desapercibida”.

“A Leysi Suárez la veo en otra, a veces, siento que no está en la competencia, como que está fantasmeando. Ya estamos acercándonos a la final y ella está bien relajada y campante. Quizá siente que el jurado no la toma en cuenta, si es así, que se exija sola porque está pasando desapercibida en la competencia”, fue la dura crítica de la exesposa de Rodrigo Cuba.

Este comentario no le gustó nada a Leysi, quien arremetió contra Melissa y sin pelos en la lengua:

“Yo no tengo problemas con Melissa, pero ella está minimizando mi trabajo y eso no lo voy a permitir. Lo que pasa es que ella es conflictiva y, donde va, quiere tener conflictos con alguien. Que tenga cuidado porque si me busca, me encuentra”.

Leysi Suárez está lesionada

“Estamos a puertas de la sexta gala y ya empiezan los achaques para todos, y practicando un volantín me lesioné el cuello, ahora debo estar con collarín, estoy con dolor, pero esto no me va a parar”; comentó Leysi Suárez.

La sexta gala de ‘El Gran Show’ se realizará este sábado 5 de octubre por América TV.

