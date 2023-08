Lucia de la Cruz celebró sus 64 años de vida artística en la Estación de Barranco, siendo la ocasión perfecta para responder algunas picantes interrogantes sobre sus colegas en la música criolla. Y es que la cantante se refirió a las promociones que estuvo haciendo Eva Ayllón en distintos programas de televisión.

Recordemos que la cantante peruana se mostró bastante sorprendida e incómoda cuando le presentaron EN VIVO un video donde ella mismo le confesó Carlos Carlín que fue una “amante” en algún momento de su vida.

“Vi el programa de Magaly, conozco a Eva desde que tenía 13 años y la quiero mucho. También respeto mucho a Magaly, porque es tremenda, pero sentí a Eva un poco incómoda”, respondió Lucia de la Cruz.

Estos comentarios llevaron a que le recuerden que su compañera de música criolla, posiblemente se pudo ver incomodada con las preguntas de Medina sobre su etapa como amante.

“Ser amante es un poco rico, a veces, porque yo amo el peligro, pero creo que se puede ser amante de una persona soltera, divorciada. E so de estar con un hombre casado a mí no me gusta, pues no soy plato de segunda mesa, por muy loca que pueda ser. Yo soy el plato primordial, la entrada, el segundo te lo doy yo” ,expresó.

