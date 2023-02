Mónica Delta afirmó que le han “inventado” romances con varios expresidentes de la República en sus más de 40 años de carrera periodística. Además, se refirió a la foto en la que aparece bailando con el exmandatario Alan García.

Durante una entrevista con Verónica Linares en su canal de YouTube, la conductora de América Noticias le preguntó cuántos romances le habían inventado durante estos años. “¡Uf! Todos, todos los presidentes, con casi todos, por lo menos, con foto, sin foto. Sí, con baile, sin baile”, respondió Mónica Delta.

Según Mónica Delta, estos rumores sí la afectaron: “Sí (lloré), ha fregado mi vida, una situación... en muchos momentos de mi vida, hasta que me di cuenta que yo no era lo que decían, sino era lo que yo quería ser, o sea, nadie es perfecto en la vida y uno pasa por etapas y generaciones y momentos, y uno va madurando, al principio me dolía mucho, me complicó la vida a mí, a mi familia, a mis hijos, mis hermanos, o sea, todos, pero imagínate, 30, 40 años después siguen sacando la misma foto cuando yo estaba incluso embarazada de mi primer hijo y nadie lo dice”.

De acuerdo con la periodista, la foto en la que aparece bailando con el expresidente Alan García es del año 1988, cuando estaba embarazada de su primer hijo, Sebastián: “La foto de García conmigo bailando en una fiesta de periodistas que la sacan siempre en las redes sociales para molestarme, hasta ahora, hasta ahora, el pobre hombre (Alan) ya está bajo tierra”.

Asimismo, Mónica Delta reveló que escribió el libro autobiográfico ‘Minutos antes de la ocho’ para responder a estos rumores: “Yo soy una persona emotiva, no soy una persona fría como algunos pueden creer y me ayudó un montón, fue una exorcizada, fue una catarsis interesante y cerré el capítulo. Era mi respuesta, si lo querías creer, perfecto, sino, adiós”.

