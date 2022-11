Totalmente agradecida. Natalia Salas se volvió tendencia en redes sociales luego de conmover a muchos usuarios al subir un video donde muestra cómo se rapa el cabello junto a su novio Sergio Coloma, en medio de su lucha contra el cáncer de mama.

En ese sentido, la popular actriz aprovechó la oportunidad para agradecer a todos sus seguidores y amigos de la farándula, por apoyarla en estos momentos cruciales para su salud.

“De verdad que no puedo tener una mejor red de contención, de apoyo, un tipo increíble. Es loco porque muchos le tienen demasiado valor al pelo. Es un look por el que nunca habría apostado, de no ser por esta situación, sin embargo, estoy fuerte, poderosa. Me falta pelo, un seno, pero me siento más linda que nunca”, comenzó diciendo para El Popular.

Por otra parte, la artista peruana señaló que su novio y padre de su pequeño hijo es su apoyo incondicional, y que cada día la hace sentir como la mujer más hermosa del planeta.

“No te imaginas, no hay día que no me haga sentir especial, hermosa... ¡Cómo alienta, acompaña! Por eso, con todo, pero menos miedo. Ya falta muy poquito para mi segunda quimioterapia”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO