El cantante Leonard León lleva más de 6 años de relación con su novia, Olenka Cuba, pero todavía no da el siguiente paso, como sí lo dio con Karla Tarazona cuando eran más jóvenes. Sin embargo, la examiga de Gerald Oropeza aprovechó para pedirle que se casen en las redes sociales.

“¿Tienes planes de matri con Leonard?”, le preguntaron en Instagram Stories. Según Olenka Cuba, Leonard León ya tiene un ‘ultimátum’: ”Sí lo hemos conversado muchas veces, ya me ha dicho que por él hasta mañana mismo firma. Ya son 6 años ps, le voy a dar su ultimátum”.

“Hacen bonita pareja, para cuándo la boda”, señaló otro usuario. Esta vez, Olenka Cuba etiquetó a su pareja: “@leonardleonoficial ahí te hablan”, escribió.

Foto: Instagram @olenkacuba4

Leonard León reposteó el post y aseguró que se casarán en el año 2023: “El otro año lo es todo, amor”.

De otro lado, Olenka Cuba contó que le gustaría tener otro hijo con el exesposo de Karla Tarazona: “A mí me gustaría tener otra mujercita, hay más monerías para ellas. Pero como dicen que la hija mujer es del papá y los hombres de las mamás... o sea que no me queda de otra que un hombrecito para que sea mío jajaja, Maylén hasta sacará cara más por su papá que por mí”.

Foto: Instagram @leonardleonoficial

