Este 19 de octubre de 2022, la conductora Rebeca Escribens lanzó dardos contra Clara Chía Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué, y su mejor amiga, quien habría sido la intermediaria en esta relación pese a la relación del futbolista con Shakira.

Tras darse a conocer que Gemma Iglesias, una reconocida influencer española, habría sido la culpable de que el amor surgiera entre ambos al presentarlos durante las vacaciones, Rebeca Escribens arremetió contra Gemma y Clara.

“Siempre hay una celestina, o sea, sabía que... ahora, hay muchos escenarios, podrían haber estado separados los dos, hablo de Shakira y de Piqué, y viviendo juntos como pasa en muchas parejas cuando entran en crisis, algunos solucionan sus problemas, otros no, es complicado opinar, es complicado, pero igual no me cae esa chica, ya le puse la cruz”, comentó.

Es más, la conductora de América Espectáculos pidió a la producción que ya no le pongan notas de este tema: “Sí, es más, que ni me llame y no quiero más notas de ella, se lo pido por favor, bloqueada porque para eso soy buenísima, para bloquear”.

Rebeca Escribens se disgusta con amiga que presentó a Piqué con Clara Chía

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR