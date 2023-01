Mimy Succar, la madre del gran productor y compositor peruano Tony Succar , dejó a todos boquiabiertos al revelar un terrible anécdota familiar. Todo ocurrió en el último programa de ‘La Voz Generaciones’, donde ella es jurado.

La artista se conmovió al escuchar la canción ‘Cosas del amor’ de la cantante Ana Gabriel y Vikki Carr, interpretada por dos participantes. La madre del percusionista contó lo que vivió con su esposo Antonio Succar, hace muchos años.

Según narró, su pareja casi la abandona a ella y a su familia por vivir nuevas experiencias.

“Uno tiene que decirlo sin pena, ‘yo estuve en el lado de acá'... La rutina, tú sabes, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a él (mi esposo): ‘Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va ir por allá, así que razona porque el día que te vas, si te vas, no nos verás nunca más’” , explicó.

“Le dije ‘tienes que pensar bien’ y lo pensó”, sentenció la cantante, cuyo nombre de nacimiento es Mimy Tayrako Sakaguchi.

Sin embargo, Tony Succar se mostró apenado con lo que revelaba su madre Mimy Succar. Él decidió sentarse y con los brazos cruzados escuchar atentamente lo que su mamá contaba, sin decir ni una palabra.

Papá de Tony Succar se quiebra al hablar de su hijo

El pasado 4 de junio de 2022, Tony Succar y su padre Antonio Succar estuvieron en el set de Andrés Hurtado para hablar sobre los inicios del percusionista en el mundo de la música.

“Yo he estado al lado de mi hijo en cada minuto de su vida y he visto la lucha, el esfuerzo, 18 horas diarias de trabajo, porque, como hemos sido una familia humilde, no hemos tenido dinero. Él sabía que tenía que trabajar y se puso la familia al hombro, porque trabajaba demasiado”, expresó Antonio Succar.

“Yo creo que la columna vertebral de mi familia son dos personas, Tony y Mimi (esposa) son la columna vertebral por el trabajo y esfuerzo que siempre hacen”, agregó.

