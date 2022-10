Luego que el programa “En boca de todos” llegó a su fin, las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla se despidieron del público con emotivos mensajes publicados en Instagram, donde también agradecieron la oportunidad de conducir este espacio de América Televisión.

“Dios me dio la oportunidad de permanecer casi 5 años en este maravilloso programa #EnBocaDeTodos, que me permitió llegar todos los días a sus hogares, robarles una sonrisa y con su sintonia alegrar mi corazón. A traves diversas situaciones a lo largo estos años, que hicieron de mi una mujer más fuerte, luchadora y sensible. Gracias por esta oportunidad a ProTv y @americatelevision a mi familia @valeperuoficial , mi papá, por ser el soporte y motivación de cada día y todo el público que con sus mensajes, cariño y apoyo estuvimos todos los días más cerca”, señaló Tula Rodríguez.

La conductora contó que se tomará unas vacaciones y pronto volverá a la televisión: “Empezamos unas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso para remplantearnos, iniciar nuevos retos... nos volveremos a encontrar muy pronto estoy segura, porque trabajar es mi pasión. Graciassssss”.

Por su parte, Maju Mantilla recordó que estuvo 10 años en este horario: “Hoy terminé un ciclo de mi carrera que empecé con ProTv producciones. En este camino conocí a grandes amigos, compañeros de trabajo y personas con quienes compartí dentro y fuera del set de televisión, a quienes llevo en el (corazón). Sin duda han sido 10 años de constante y valioso aprendizaje por los que estoy eternamente agradecida. Durante esta etapa también incursioné en el mundo de la actuación gracias a #protvproducciones , descubriendo una faceta muy linda de mi carrera que me apasiona mucho”.

“Todos mis aciertos y desaciertos en estos 10 años en la tv me ayudaron a crecer, fortalecer mis capacidades y convertirme en la Maju que soy ahora. Agradecer a Dios, el apoyo incondicional de mi hermosa familia, público televidente, gracias @americatelevision y a todos mis seguidores que son una gran motivación en mi vida”, se lee en su post de Instagram.

