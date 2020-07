Muchos personajes de la televisión peruana se han sometido al procedimiento de vitrificación de ovocitos, más conocido como congelación de óvulos, con el objetivo de extender su maternidad algunos años más. A continuación, le presentamos una lista con alguna de ellas:

Alejandra Baigorria

La participante del reality “Esto Es Guerra” es la última famosa que hace unos días dio a conocer esta importante decisión a través de su cuenta de Instagram. “Se supone que tenía una reserva ovárica baja y gracias a Dios, se estimaba sacar 12 óvulos y han sacado 17, no todos están maduros, pero todo salió mejor de lo que esperaba”, indicó la empresaria de Gamarra, quien siempre ha manifestado su interés por convertirse en madre.

Magdyel Ugaz

La actriz de 36 años recordada por su papel de “Teresita” en Al fondo hay sitio, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que reveló que en un futuro desea convertirse en madre, por eso optó por congelar sus óvulos. “De repente apareció la pregunta, ¿Quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más. Hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo” escribió en una publicación acompañada por un foto que se tomó antes de su intervención.

Fernanda Kanno

En el 2016, la periodista le comunicó a sus seguidores que tomó la decisión de congelar sus óvulos y así retrasar su maternidad porque todavía no se sentía lista para formar una familia y tener un hijo. Fernanda Kanno mediante su cuenta de Facebook detalló que la juventud no dura para siempre y mientras más pasen los años existen menos probabilidades, por eso se sometió a esta intervención para en un futuro llevar un embarazo sano, feliz y seguro. “El día que sienta desde lo mas profundo de mi corazón que quiero ser mamá podré serlo sin miedo”, agregó.

Mávila Huertas

La periodista Mávila Huertas confesó en el programa “Estás en todas” que siempre ha tenido la ilusión de tener un hijo y formar una familia. Por eso congeló sus óvulos.La comunicadora contó también que sus familiares la han animado a ser una madre soltera, lo cual hasta ahora no ha descartado. “No era que yo mirara la maternidad como un proyecto solitario para una realización como mujer; no, sino que es porque quieres tanto a una persona que decides empezar un proyecto de vida y además te imaginas que esa personita nueva va a ser la mitad de él y la mitad tú, producto de una relación de mucho amor y que esa relación se va a plasmar en la vida de un hijo”, explicó .

Luciana León

La abogada y política peruana que perteneció al Partido Aprista Peruano fue invitada en el 2016 al programa El Valor de la Verdad conducido por Beto Ortiz y confesó en la ronda de preguntas haberse sometido a este procedimiento. “Que no las estrese nada, que no las estrese el tiempo ni la edad y que sea solamente por prevenir” recalcó.

¿En qué casos se recomienda la congelación de óvulos?

El especialista en fertilidad de alta complejidad, el Dr. Marcelo Velit, comunica en qué escenarios es recomendable:

Razones personales u otras causas por las que deseen posponer su maternidad.

Enfermedades como el cáncer. En esos casos, algunas féminas pueden ver en riesgo su capacidad reproductiva.

Tener cirugías en el ovario y su fertilidad se vea comprometida.