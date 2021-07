En junio de 2008 fue estrenada “Sin senos no hay paraíso”, la adaptación estadounidense del famoso libro del mismo nombre de Gustavo Bolívar. Desarrollada por RTI Televisión para Telemundo, la serie fue protagonizada por Carmen Villalobos como Catalina Santana, una hermosa joven que al igual que sus amigas es deslumbrada por los lujos del mundo del narcotráfico, pero que a diferencia de ellas, no tiene los atributos para prestar servicios sexuales a cambio del acceso a joyas, automóviles y dinero.

Como en toda buena producción, la antagonista juega un papel muy importante y en aquella oportunidad la actriz María Fernanda Yepes se encargó de darle vida a Yésica Beltrán, más conocida como ‘La Diabla’. Ella era la mejor amiga de Catalina y entró en ese mundo con su propio negocio: seleccionar y reclutar grupos de mujeres por las cuales los narcotraficantes pagaban por adelantado para recibir servicios sexuales. Esta jovencita es la que induce a ‘Cata’ a ejercer la prostitución, convenciéndola de que ésta es la única manera de salir de la pobreza.

Cómo olvidar a esa mujer pelirroja que tras ver cómo su amiga prospera, llega a meterse con su esposo Marcial. Sin duda, un papel que es recordado por quienes disfrutaron de esta telenovela.

A pesar de que Yepes logró despegar su carrera actoral con dicho personaje antagónico, la actriz fue la gran ausente cuando Telemundo decidió retomar la historia, esta vez bajo el título “Sin senos sí hay paraíso”.

La actriz se ganó la admiración por su gran interpretación como 'La Diabla'. (Foto: Telemundo)

¿QUÉ FUE DE SU VIDA TRAS “SIN SENOS NO HAY PARAÍSO?”

Luego del final de “Sin senos no hay paraíso” en 2009, María Fernanda Yepes continuó en el mundo de la actuación y espectáculo llegando a conseguir un papel en la exitosa producción colombiana “Rosario Tijeras” donde interpretó a María del Rosario.

En 2011, participó en “Mentes en shock” producida por FOX y en “Lynch” producción de Moviecity. Al año siguiente, protagonizó la serie mexicana “La Teniente”. En 2013, recibió el reconocimiento de periodistas en México por ser una de las actrices más destacadas de América Latina debido a su proyección internacional. Ese mismo año participó en el reality show de baile “México baila”.

En 2014, participó en la serie estadounidense “Demente criminal”, en 2016 en la “La viuda negra” y en la serie web “Blanca” interpretando Alexandra. En 2017, participó en la serie “La piloto”, en la que interpretó a Zulima, la antagonista principal. Asimismo, fue presentadora del reality show colombiano “Soldados 1.0”.

En 2018, participó en la serie “José José, el príncipe de la canción”, donde dio vida a Anel Noreña, quien fuera la esposa del cantante durante más de 20 años y la madre de sus dos hijos.

En 2018-2019 protagoniza la serie biográfica “María Magdalena” y en 2020 participa en “Oscuro deseo” interpretando a Brenda.

María Fernanda Yepes en su papel como Brenda Castillo en "Oscuro deseo" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NO APARECIÓ MÁS COMO ‘LA DIABLA’?

Tras el éxito que le trajo su papel de Yésica Beltrán en “Sin senos no hay paraíso”, para tristeza de muchos, la actriz ya no volvió a interpretar a ‘La Diabla’, a pesar de que Telemundo hizo las secuelas de dicha producción. En una entrevista a People en español dijo que no pudo participar en “Sin senos sí hay paraíso” porque ya tenía otros compromisos laborales. “Para mí fue un golpe muy duro no haber estado ahí continuando con mi personaje”.

Asimismo, María Fernanda Yepes contó que recibió otra vez la propuesta para ponerse nuevamente bajo la piel de ‘La Diabla’, luego de que Majida Issa, quien la reemplazó como Yésica Beltrán, decidió retirarse, pero una vez más estaba ocupada y no estuvo en “El final del paraíso”.

“Después por azares del destino, llega a mí nuevamente la oportunidad de regresar a la serie, cuando Maji decide no continuar con su personaje. Y ahí va el porqué de mi TBT y este post. Muchos de ustedes me preguntan a diario si voy a regresar en la temporada 4. Siento decirles chicos que eso no va a ser posible. Algunas decisiones personales me llevaron a tomar esta final decisión (perdón, chicos). Con esto quiero decirles que fue muy difícil decir NO y que el guayabo sigue en mi corazón, ya que esta ‘diablilla’ me dio muchas alegrías”, indicó.

Finalizó agradeciendo a Gustavo Bolívar. “Esta vez no pudo ser (tú sabes por qué), pero sé que algún día nos vamos a desquitar (…). A mi maravillosa y fantástica Carmen Villalobos, que adoro con el alma, decirle que siempre la extrañaré y espero que algún día la vida nos vuelva a juntar en un proyecto. A mis chicas del barrio, las extraño forever”.