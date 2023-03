Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se quedó callado y se refirió a la reciente salida de Melissa Paredes de la conducción de “Préndete”, quienes decidieron no renovarle contrato por la demanda que le interpuso a Lady Guillén por haber expuesto a su menor hija durante el escándalo que vivió con Rodrigo Cuba.

Y es que el popular ‘Peluchín’ se animó a aconsejar a la modelo para que se dedique a la actuación, en vez que a la presentación de algún show en televisión nacional.

“Yo creo que le iría mejor en la actuación que en la conducción, porque el actuar te involucra en un papel y ahí te refugias y tu arte ahí lo depositas. En cambio en la conducción, el trato con la gente es directo”, comenzó diciendo la figura de Willax TV.

En ese sentido, Rodrigo le recordó a Melissa que el público televidente aún no olvida el ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda, cuando aún habría estado dentro de un matrimonio con el ‘Gato’ Cuba.

“Aunque muchos presentadores arman un papel y gente que se lo cree, pero lo normal es que no (...) Por ahora creo que no es el momento, luego la gente se olvida, pero presentación de un show en el que estás tan metida, entonces no te hayan”, agregó.

