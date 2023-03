Melissa Paredes no se guardó nada y reveló las verdaderas razones del por qué la botaron de Panamericana TV y no le renovaron contrato en el programa ‘Préndete’. La actriz dio una entrevista a “Amor y Fuego”.

Según dijo la también actriz para Amor y Fuego, ella sí tenía la intención de ampliar su contrato y que el canal había aceptado. Sin embargo, todo cambió cuando salió la información de que ella pensaba demandar a su compañera de canal, Lady Guillén.

Indicó que en Panamericana, renuevan los contratos mes a mes, por políticas de la empresa. “A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí, así se manejan” , comentó.

“Resulta que salió la noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto” , dijo Melissa Paredes.

Melissa manda mensaje a Lady Guillén

Melissa Paredes también mandó tremendo misil a Lady Guillén, quien tendrá que responder a la denuncia legal por difundir audios de su menor hija.

“Se va tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad (...) A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no defina toda mi vida” , acotó.

