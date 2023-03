Melissa Paredes afiló su lengua contra su excompañera de conducción Ethel Pozo. Ahora que ya no tiene trabajo y se despidió de ‘Préndete’, la actriz estuvo desbaratada y disparó contra todos.

Aunque Melissa dijo que no quería “hablar mal” y le guarda cariño a la hija de Gisela Valcárcel, criticó su actuación en la serie ‘Maricucha 2′. “Cuando no hay talento, no hay. No, yo tampoco la había visto (en cine y teatro), me parece algo lindo que le den la oportunidad y todo ”, comentó en entrevista a ‘Amor y fuego’.

Sostuvo también que no todos nacen con el talento de la actuación en las venas.

“Tampoco es que yo sea la gran actriz, a mi me sale natural, he tenido bastante suerte y creo que a muchas personas les gusta mi forma de actuar en la actuación, es un don, pero no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?” , agregó.

Melissa aconseja a Ehel por acaparar pantalla

Melissa Paredes también cuestionó a Ethel Pozo por querer “estar en todo”, es decir, en varios proyectos de América TV.

“Eso de querer estar en todo, tampoco es bueno (...) Tiene un gran director al lado no solo como es esposo, sino que es un capo, y una gran productora como es Michelle Alexander”, agregó.

