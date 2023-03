Melissa Paredes se conmovió hasta las lágrimas en su último día en ‘Préndete’, magazine de Panamericana TV que no pudo conquistar al público y el bajo rating lo comprueba. La modelo se retira del programa luego de apenas dos meses al lado de Karla Tarazona y ‘Metiche’.

“No quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando... no llores, no quería llorar yo tampoco, saben lo fuerte que soy y siempre me mantengo” , comenzó diciendo, tras ver unos videos que preparó el programa e el día de su despedida.

Asimismo, se refirió al bajo rating del magazine, el cual registró alguna vez el 0.0 de audiencia, según Ibope.

“Desde el día 1 me han tratado muy bonito, me han tratado increíble, sigan adelante por más que les digan lo que digan, ustedes sigan como programa. Por más que muchas personas puedan criticar al programa ‘Préndete’ porque no prende, según ustedes, porque tiene poquito rating, tienen auspiciadores y eso es algo bonito, no es algo que se tiene así no más” , agregó.

Melissa culpa a Panamericana del bajo rating de “Préndete”

Melissa Paredes arremetió contra Panamericana TV luego que la casa televisora no le renovó el contrato para seguir al frente de la conducción de “Préndete” junto a Karla Tarazona y “Metiche”.

La novia del “Activador” no toleró que Belén Estevez le bromeara sobre su estadía en el programa. “Están buscando a la nueva conductora”, dijo la argentina.

Esto molestó a Melissa Paredes, quien no dudó en soltar un tremendo dardo contra Panamericana: “Te voy a decir algo, el problema no soy yo, el problema es que el canal es frío”.

