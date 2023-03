Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, presentó oficialmente a su nueva pareja en redes sociales. El popular ‘Miguelón’ compartió una fotografía con la joven de nombre Patricia Cieza, a quien dedicó un romántico post en Instagram.

El empresario estuvo en un viaje de negocios en Toronto, pero acompañado de su nuevo amor. “El miércoles fue el Día de la Mujer y si hay una señorita a la que tengo que agradecerle, además de mi hija y de mi madre, es esta, Patricia Cieza”, se lee en su escrito.

Además, el padre de los dos hijos de Tilsa Lozano agradeció a su nueva pareja por “ser una buena compañera y, sobre todo, por querer a mis hijos que son lo que más quiero”.

“Gracias por traerme calma y poder compartir tu experiencia y tu profesionalismo conmigo. Somos muy buen equipo e hiciste que nuevamente me diera cuenta de todas esas fortalezas y le meta el todo por el todo y de eso yo no me voy a olvidar (...) Nadie nos para , no se olviden que el no se puede no existe en mi vocabulario, todo se puede en esta vida y si luchamos, soñamos, anhelamos y perseveramos, se los aseguro que lo van a conseguir, lo vamos a conseguir”, sentenció.

Cuando se separaron Miguelón y Tilsa Lozano

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se separaron tras 7 de años de relación amorosa. La ruptura del romance entre Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano sucedió en el año 2018, cuando la exmodelo se había convertido en madre por segunda vez.

El motivo de su separación se dio porque el desaparecido programa Válgame Dios captó a ‘Miguelón’ mientras se divertía en una discoteca con varias mujeres.

En el 2022, Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron luego de tres años de relación en una ceremonia muy íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos.

Tilsa revela cómo se volvió amiga del padre de sus hijos

Tilsa Lozano reveló la excelente relación que tiene con Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos y explicó cómo lo lograron.

“Miguel y yo tenemos una relación maravillosa; eso es lo bonito, poder terminar como amigos, es un proceso, no fue que nos separamos y al día siguiente ya éramos los mejores amigos y al toque. Hoy por hoy tenemos una relación increíble, él conoce a Jakson (Mora), el tipo de persona que es, cuánto quiere a sus hijos”, dijo Tili sobre su expareja.

