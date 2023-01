Rodrigo González no se mordió la lengua para lanzar sus críticas contra Tilsa Lozano , quien consideró que la televisión peruana “no está preparada para ella”, ya que siempre ‘le han cortado la lengua’ en los shows.

Y es que la exconejita de Playboy ansía tener un programa propio donde pueda decir lisuras y expresarse tal como es, según dijo en una entrevista a Verónica Linares en YouTube.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, le recordaron a la exconejita que ha fracasado en todos los programas de TV que ha conducido.

“No es que la televisión no está preparada para ti, es que el público te baja el dedo cuando estás en TV, has tenido diferentes formatos, diferentes matices y nunca pegaste. En lo único en que has triunfado es en el fracaso” , comentó.

Para Peluchín, el público televidente se ha encargado de “ubicar” a Tilsa: “ellos te han dicho ‘aquí no te queremos’”.

“No tienes talento alguno, a parte de lo que todos sabemos, de haber jugado durante años con lo que todos sabemos, y meterte en una familia (...) Nunca transcendiste en pantalla por eso, porque la gente no engancha contigo, y las cosas que te han visto hacer son las que nadie se identifica”, sostuvo, en relación a su romance clandestino con Juan ‘Loco’ Vargas.

“Es entretenido cuando la gente tonta funge de lista. Ha mandado una cantidad de disparates y me sorprende que la Linares que es periodista no le diga nada, la deja despecharse, la deja hablar, taradez tras taradez, una tras otra sin parar, cuesta abajo, sin freno”.

Tilsa Lozano explota y habla del ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano volvió a contar su verdad sobre su escandaloso romance con el exfutbolista de la Selección Peruana Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, cuando él estaba casado con Blanca Rodríguez, hace 15 años.

Tilsa Lozano recordó un episodio que pocos tienen en la memoria. Según dijo, tras desatarse el escándalo de presunta infidelidad con el ‘loco’ Vargas, este salió en el programa de Aldo Miyashiro a asegurar que estaba separado de su esposa.

“Yo he vivido miles de injusticias y de gente que me señaló y me acusó. Eran tan fácil con ver un programa donde salió el tipo a decir ‘yo estoy separado’, pero a nadie le importo. Y salió en el programa de Aldo Miyashiro y lo podían ver cuando salió el tipo a decir que estaba separado, ¡a nadie le importó! porque vendía más señalarme a mi, y 10 años más tarde tú me sigues preguntando por eso” , explotó.

