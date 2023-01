El 9 de enero de 2023, durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron el movimiento migratorio de Rosángela Espinoza y afirmaron que no creen que la modelo se encuentre sola en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

“¡Cómo debe de ganar como ‘guerrera’! Cómo debe de tener una caja chica pero potente, debe de tener una caja chica pero realmente a tope porque si yo ya estoy por allá, después de cruzar el charco ¿cuánto cuesta un pasaje para allá en económica, lo más barato que te puede costar llegar por ejemplo a Qatar? 2000 mil dólares en económica”, dijo Rodrigo González.

“No hay que ser inocentes, Rodrigo, no hay que ser inocentes. Obviamente tiene un galán que está ahí, que está ahí, puede ser su novio, su enamorado, su saliente. Sí, porque nadie con dos dedos de frente, por más dinero que tengas, te vas a ir a Qatar como si fuese Arequipa, una hora de vuelo y tal, te vas a Qatar: cuchucientas horas de vuelo, cambios de horario”, expresó Gigi Mitre.

“Puede ser que ella por chamba tuvo que regresar y el galán... a mí me había salido a cuento cuando ella dijo que se había ido sola de viaje la primera vez, o sea, ahí, solamente que no se vio con quién, pero ella se fue con alguien o con alguien se encontró, esa es mi teoría. Y ahora al parecer, no sabemos si se trata de la misma persona, pero le ha facilitado, creo yo, el hecho de ir y venir, igual podría ser que ella con su dinero lo haya hecho, pero sería como un capricho un poco raro, ahí tiene que haber pantalones de por medio”, comentó la conductora.

En ese sentido, Rodrigo González reveló que cree que hay un ‘jeque’ de por medio: “Viaja muy seguido por esos lugares, viajes absurdamente relámpago, montos elevados, entonces algo ha cambiado en la vida de la Rous, no sabemos qué. ¿Está metida en algún negocio? ¿Algún emprendimiento o tiene algún novio, un jeque que le mete una patrocinada de esas que nos gustaría tener a todos?”.

Además, los conductores mostraron el movimiento migratorio de Rosángela Espinoza: la modelo salió del Perú el 4 de diciembre y regresó el 12 de diciembre, para volver a irse vía Brasil el 16 de diciembre y volver el 20 de diciembre por Estados Unidos. La ‘chica selfie’ salió por última vez del Perú el 29 de diciembre vía Francia.

“¿Para qué te regresas si estás a nada del mundial, tienes que pagar un montón de plata, si ya estabas ahí? o sea, ¿para qué regresaste y volviste?”, cuestionó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

