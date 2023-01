Este 4 de enero de 2023, durante el programa América Espectáculos, Valeria Piazza aclaró sus palabras sobre los viajes que Rosángela Espinoza ha realizado en las últimas semanas. Aunque aseguró no estar arrepentida de decir que era muy “raro”, la exMiss Perú aseguró que no intentó dar a entender que la ‘chica selfie’ no se podía pagar dichos viajes.

“Nosotros estuvimos comentando que efectivamente nos parecía raro porque es tres veces el mismo destino, es un destino tan largo, por lo menos dos días o tres días en llegar, y bastante caro, porque ese día vimos los pasajes a 10 mil dólares, 4 mil dólares la entrada, pero en ningún momento insinuamos que ella no se podía pagar el viaje”, dijo Valeria Piazza.

“No, lo raro es por qué va a tres veces al mismo lugar, o sea, hay un amor ahí escondido que no nos quiere contar todavía, eso para mí es lo raro, no por la cantidad de dinero que está pagando”, comentó la reportera Ximena Dávila.

“No saquemos nuestros comentarios de contexto porque acá hablamos... no me arrepiento, yo digo que acá hay algo raro porque para mí de repente está su amor ahí, ha encontrado el amor, un pretendiente porque imagínate, que me vaya tres veces a un lugar, a China, en un mes, entonces dirán, si estoy soltera, que encontró un amor”, expresó Valeria Piazza.

“Nos referíamos que de repente hay alguien que la está esperando allá, amorosamente”, aclaró Ximena Dávila. “Y no por otra cosa porque ella es una chica trabajadora, hace eventos, hace Esto es guerra, es empresaria, de repente ahorra todo el año para viajar y no tiene nada de malo”, acotó.

Asimismo, Valeria Piazza afirmó que sigue creyendo que Rosángela Espinoza está con un galán: “No nos retractamos porque yo sigo pensando que ha encontrado el amor y tal vez más adelante nos contará Rosángela, ojalá que sea feliz porque es soltera y tiene todo el derecho de seguir con su vida”.

¿Qué dijo Valeria Piazza sobre el viaje de Rosángela?

En el programa del 3 de enero, Valeria Piazza sí habló del costo del viaje de Rosángela Espinoza: “Es que hay algo bien raro, es que se ha ido tres veces, es un viaje tan largo, tan costoso, ¿cuánto costará un pasaje a Dubái? (...) 10 mil dólares solamente el pasaje”.

“Aunque puede agarrar una oferta”, afirmó Ximena Dávila. “¿Pero una oferta en temporada alta? En la temporada alta, hijita, no hay ofertas, te vas con lo más caro para Año Nuevo, y además está diciendo cada evento en Dubái (cuesta) 4 mil dólares, entrar al evento de fin de año, ya estamos hablando de un viaje por lo menos de 15 mil dólares”, comentó la conductora.

TE PUEDE INTERESAR