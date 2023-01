Rosángela Espinoza logró conocer a un misterioso jeque durante su lujoso viaje a Dubai, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. La popular ‘chica selfie’ reveló que conoció por fin a un árabe, este 3 de enero de 2023.

“El día de hoy conocí a un árabe, él se acercó y se quedó así...” , comentó en un video publicado en Instagram. Según, el galán se quedó impactado con su belleza.

Sin embargo, se negó a mostrar la fotografía del galán, pues confesó que no sería muy atractivo. El periodista Samuel Suárez mostró el chat de Instagram que tuvo con la chica reality, quien lamentó que el jeque no haya cumplido sus expectativas.

“Samu, voy a conocer a uno más bonito. Más tarde... JAJAJAA sino me molestarán... tú sabes” , se lee en el mensaje de Rosángela.

Árabe no ledio permiso a Rosángela

Además de no ser agraciado, el jeque no le habría dado permiso a Rosángela Espinoza de mostrar públicamente su fotografía.

“¿Saben lo que me dice Rosángela? ‘Voy a preguntarle (al árabe) si puedo compartir la foto, recién lo conozco’. O sea, no va a mostrar nada, por las puras tanto show. No te va a dar permiso pues” , comentó Samu.

“No habrá fotos aún ratujas, jajajaja ya arrugó Rous. Ya miró bien al árabe y no cree que pase el filtro de belleza y le den con palo ”, agregó el periodista de espectáculos.

Rosángela Espinoza conoce a jeque árabe

TE PUEDE INTERESAR