Este 10 de enero de 2023, la conductora Jazmín Pinedo pidió que se respete la privacidad de su ‘saliente’, el uruguayo Pedro Araujo en el programa Más Espectáculos; sin embargo, el periodista Samuel Suárez la cuadró y le recordó que ella fue la que publicó fotos y videos del viaje que hicieron juntos.

“Yo entiendo que yo estoy súper acostumbrada a la exposición y que, a mí, vida privada me quede como así (mínima), pero él no tiene nada que ver con este medio. Nosotros salíamos del aeropuerto el otro día y, súper amables, nos pusieron una cámara de otro canal, súper bien todo y respeto el trabajo de las personas, pero sí les quisiera pedir que él no es una persona pública, él no tiene nada que ver con este medio y a mí me gustaría que se respetara eso, si se puede”, comentó la ‘chinita’.

A través de Instarandula, Samuel Suárez aclaró que él no dijo nada falso sobre el nuevo amor de Jazmín Pinedo: “Aquí no se ha dicho nada falso, tratamos de ser siempre muy cuidadosos con toda la información que soltamos o especulamos y exactamente todo lo que se ha dicho aquí, acaba de confirmarlo ella misma”.

“Lo de Gino que se fue por ella, no sé de dónde salió, quizá en su cabeza, aquí no. Ahora Jazmín muestra su tufillo de indignación por la exposición de Pedro, cuando olvida que ha sido ella misma que se ha encargado de soltar sus pistas, sus piecitos y ahora protagoniza su propio circo para darle contenido a su show. En fin, la hipotenusa”, escribió ‘Samu’.

“Nadie hubiera especulado, ni le hubiera importado (cuando se largó de viaje nadie habló de eso) de no ser por ella misma subiendo sus indirectas en la playa, se aburrió de ser ignorada y empezó a soltar sus pistas, “miren que estoy con un hombre mojando mis piecitos en el mar, luego que me pasean en moto, etc”. A patadas buscó lo saquen a la luz al pobre Pedro y seguro con él nos culpa a todos”, acotó.

