El exchico reality Gino Pesaressi arremetió contra Rodrigo González y minimizó sus críticas porque, según él, nadie ve su programa. Sin embargo, el periodista Samuel Suárez ‘cuadró' al ganador de “El gran show” y le explicó cómo funciona la televisión.

Todo ocurrió cuando una seguidora de ‘Samu’ aseguró que muchas personas se informan por redes sociales y no por televisión: “No estoy de acuerdo, ahora el internet y las plataformas superaron a la TV, el programa de Rodrigo lo puedo ver hasta por Facebook, en Instagram te tenemos a ti, Twitter también aporta. No necesito encender la TV para enterarme de los chismes”.

Por su parte, Samuel Suárez señaló que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre genera dinero a Willax Televisión: “El tema es así de simple, si un programa está en pantallas es porque genera dinero y tiene un público que lo consume”.

“Nadie invierte dinero en un producto que no da resultados y “Amor y fuego” tiene ya varios años en pantallas, Willax invierte sueldos en un numeroso equipo humano, dejando en claro les funciona. Entiendo parte de la molestia personal de Gino, por los adjetivos y las críticas que recibe, pero minimizar al programa y su público tampoco es”, indicó ‘Samu’.

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre Rodrigo González?

Según Gino Pesaressi, Rodrigo González le tiene ‘mala leche’ porque es amigo de Cathy Sáenz: “como ese pata odia a Cathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importan sus comentarios (...) Lo que pasa es que con el tema con Cathy es que le ganó un juicio y le revienta eso a él y pa conc**, cuando él estaba en Latina, él hizo elegir a la productora de Latina, o se queda ella o me quedo yo y eligieron a Cathy y desde ahí el pata, reventado, asado, odia a la productora del 2 y odia a Cathy y nos agarra a todos pensando que nos va a molestar, pero me lo paso, me da igual ese hombre”.

Además, Gino Pesaressi aseguró que nadie ve el programa de Rodrigo González: “Nadie ve Willax, solo él creo que lo ve, como en su ‘Instagram’ lo siguen, él cree que su ‘Instagram’ es la televisión nacional, pobrecito”.

