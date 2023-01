Sin pelos en la lengua. Tilsa Lozano decidió romper su silencio y brindar detalles de lo que fue su relación con Juan Manuel, ‘El Loco’, Vargas, hace algunos años atrás. Y es que la modelo se refirió también a su presencia en el polémico programa “El Valor de la Verdad” en el año 2013.

Todo se dio durante una conversación con Verónica Linares para su canal de Youtube, donde la exvengadora respondió preguntas sobre el amorío que vivió con el futbolista, motivo por el que se llevó S/ 50 soles de premio por dejarse entrevistar por Beto Ortiz.

Luego de confesar la tormenta que vivió al ser señalada como la amante y manzana de la discordia en el matrimonio del ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez, la popular ‘Tili’ confesó que muchas mujeres y madres de familia también se sintieron identificadas con su caso y la apoyaron bastante.

“¿Por qué me voy a arrepentir? Mi tormenta fue el ensañamiento público que tuvieron ciertas personas conmigo. No (no lo sentí de la gente) porque el pueblo se identifica con cosas reales, cuando lloras, cuando te caes, cuando te equivocas. Las marcas están muy equivocadas, porque la gente no se identifica con la familia perfecta, es mentira” , comenzó diciendo.

“El momento en que la gente más amor me demostró a mí... Las señoras y mujeres me escribían, me veían por la calle y me abrazaban, me veían y lloraban porque la gente se identifica con la gente real, no con la que vende la televisión. Nunca escondí ni lo bueno ni lo malo. Me sacaron la vuelta, me mintieron. ¿Qué me hace diferente a mí de ellos? Yo digo la verdad, no finjo”, expresó la exmodelo.

